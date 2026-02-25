Primoris Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Primoris Services hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Primoris Services mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7,57 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Primoris Services 6,37 Milliarden USD umgesetzt.

