Primoris Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Primoris Services veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,38 Prozent auf 1,95 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at