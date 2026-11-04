Primoris Services Corporation Q3 Profit Drops

(RTTNews) - Primoris Services Corporation (PRIM) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $51.3 million, or $0.95 per share. This compares with $94.6 million, or $1.73 per share, last year.

Excluding items, Primoris Services Corporation reported adjusted earnings of $64.9 million or $1.20 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 10.4% to $1.952 billion from $2.178 billion last year.

Primoris Services Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.3 Mln. vs. $94.6 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.73 last year. -Revenue: $1.952 Bln vs. $2.178 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.10 To $ 2.25

Guidance is adjusted EPS