Primoris Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Primoris Services hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,810 USD im Vorjahresvergleich.

Primoris Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at