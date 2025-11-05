Primoris Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Primoris Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,18 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at