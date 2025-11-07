|
07.11.2025 06:31:29
Prince Housing Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Prince Housing Development lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 TWD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Prince Housing Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,15 Milliarden TWD im Vergleich zu 1,96 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

