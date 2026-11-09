Prince Housing Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prince Housing Development hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,07 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,88 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,15 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at