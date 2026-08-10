Prince Housing Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prince Housing Development hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Prince Housing Development hat ein EPS von 0,10 TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,100 TWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 2,53 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,14 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at