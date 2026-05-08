Prince Housing Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Prince Housing Development lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,06 TWD. Im letzten Jahr hatte Prince Housing Development einen Gewinn von 0,040 TWD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Milliarden TWD – ein Plus von 26,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prince Housing Development 1,70 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at