Prince Pipes And Fittings präsentierte Quartalsergebnisse

Prince Pipes And Fittings hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,95 Milliarden INR – eine Minderung von 4,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,22 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at