Prince Pipes And Fittings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prince Pipes And Fittings hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,05 INR. Im Vorjahresviertel hatte Prince Pipes And Fittings 0,440 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 6,09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Prince Pipes And Fittings 5,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at