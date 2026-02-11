Prince Pipes And Fittings: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prince Pipes And Fittings hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,73 Milliarden INR, gegenüber 5,78 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,77 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,600 INR sowie einem Umsatz von 5,67 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at