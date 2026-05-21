Prince Pipes And Fittings stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prince Pipes And Fittings hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 INR je Aktie generiert.

Prince Pipes And Fittings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,62 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Prince Pipes And Fittings ein EPS von 3,90 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,92 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 25,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at