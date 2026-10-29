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29.10.2026 06:31:29
Principal Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Principal Financial Group hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 96,69 Prozent zurück. Hier wurden 122,0 Millionen USD gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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