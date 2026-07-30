Principal Financial Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Principal Financial Group ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Principal Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Principal Financial Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 99,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,0 Millionen USD im Vergleich zu 3,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at