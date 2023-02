Principal Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Principal Financial Group gab am 31.01.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Principal Financial Group 1,85 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,54 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,34 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,66 USD. Im letzten Jahr hatte Principal Financial Group einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD und einen Umsatz von 13,20 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at