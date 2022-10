Principal Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Principal Financial Group hat am 28.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 1,69 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Principal Financial Group mit 1,69 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 3,16 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at