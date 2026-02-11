|
Principal Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Principal Financial Group äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD gegenüber 3,92 USD im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 100,04 Prozent auf -1,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,25 USD gegenüber 6,68 USD im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 98,89 Prozent zurück. Hier wurden 178,30 Millionen USD gegenüber 16,13 Milliarden USD im Vorjahr generiert.
