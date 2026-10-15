PRINTNET: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PRINTNET hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PRINTNET 15,91 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,08 Prozent auf 2,18 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 67,62 JPY. Im Vorjahr waren 89,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at