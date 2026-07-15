PRINTNET verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PRINTNET äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2,32 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PRINTNET 2,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at