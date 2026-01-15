|
PRINTNET: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PRINTNET hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 35,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,71 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
