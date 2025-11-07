Prio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Prio lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 52,51 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 90,12 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 870,14 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 43,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 607,13 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at