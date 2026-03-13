|
Prio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Prio hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 139,01 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 713,84 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 132,69 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 511,36 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 308,94 ARS beziffert, während im Vorjahr 1048,54 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 3 474,09 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2 439,22 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
