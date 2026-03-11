Priority Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Priority Technology stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Priority Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 227,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,680 USD gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Priority Technology im vergangenen Geschäftsjahr 953,01 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Priority Technology 879,70 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 954,32 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at