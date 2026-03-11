11.03.2026 06:31:29

Priority Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Priority Technology präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Priority Technology -0,050 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent auf 247,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Priority Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 953,01 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 879,70 Millionen USD umgesetzt.

