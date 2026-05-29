Priortech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Priortech hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3,90 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Priortech 2,71 ILS je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at