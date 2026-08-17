PRISM BioLab: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PRISM BioLab präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,56 JPY gegenüber -9,000 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat PRISM BioLab mit einem Umsatz von insgesamt 116,5 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at