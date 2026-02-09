Prism Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prism Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,960 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,78 Prozent auf 18,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Prism Cement 18,59 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at