|
09.02.2026 06:31:29
Prism Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Prism Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,960 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,78 Prozent auf 18,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Prism Cement 18,59 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!