Prism Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Prism Cement äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,780 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,55 Milliarden INR – ein Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prism Cement 16,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at