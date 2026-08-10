Prism Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prism Cement hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 2,07 INR. Im letzten Jahr hatte Prism Cement einen Gewinn von 0,050 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,50 Prozent auf 18,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at