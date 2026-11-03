Prism Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prism Finance präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,26 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prism Finance -0,860 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 269,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -6,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at