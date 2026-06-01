Prism Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prism Finance hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,590 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -63,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -58,6 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,450 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Prism Finance hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt -27,03 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 212,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,98 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at