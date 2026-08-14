Prism Medico Pharmacy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prism Medico Pharmacy hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at