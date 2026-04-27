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27.04.2026 06:31:29
Prisma Properties Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Prisma Properties Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prisma Properties Registered ein EPS von 0,490 SEK je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 171,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Prisma Properties Registered 126,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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