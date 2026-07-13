Prisma Properties Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Prisma Properties Registered gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 176,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at