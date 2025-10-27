Prisma Properties Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Prisma Properties Registered hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 SEK, nach 0,170 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 135,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 108,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

