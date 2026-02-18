Prisma Properties Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Prisma Properties Registered hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,72 SEK. Im letzten Jahr hatte Prisma Properties Registered einen Gewinn von 0,490 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,63 Prozent auf 151,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,13 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Prisma Properties Registered ein Gewinn pro Aktie von 0,250 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Prisma Properties Registered im vergangenen Geschäftsjahr 539,00 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prisma Properties Registered 435,00 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 530,97 Millionen SEK gerechnet.

