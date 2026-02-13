Prismx Global Ventures legte Quartalsergebnis vor

Prismx Global Ventures hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at