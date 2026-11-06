Prismx Global Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prismx Global Ventures hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR gegenüber 0,020 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 85,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at