Prithvi Softech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prithvi Softech lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prithvi Softech 1,36 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,09 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at