Prithvi Softech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Prithvi Softech hat am 31.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 9,13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,17 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at