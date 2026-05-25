Prithvi Softech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Prithvi Softech veröffentlichte am 23.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,22 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,41 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Prithvi Softech ein EPS von 9,72 INR je Aktie vermeldet.

Prithvi Softech hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 37,33 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 35,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at