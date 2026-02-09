Pritika Auto Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pritika Auto Industries hat am 07.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 INR je Aktie in den Büchern standen.

Pritika Auto Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 806,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at