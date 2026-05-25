Pritika Auto Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pritika Auto Industries veröffentlichte am 23.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,26 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pritika Auto Industries 0,190 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pritika Auto Industries 1,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,260 INR. Im letzten Jahr hatte Pritika Auto Industries einen Gewinn von 1,03 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pritika Auto Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,83 Milliarden INR im Vergleich zu 3,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at