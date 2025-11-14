Pritika Auto Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pritika Auto Industries hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 857,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at