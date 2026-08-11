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11.08.2026 06:31:29
Pritika Auto Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pritika Auto Industries hat am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent auf 1,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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