Pritish Nandy Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pritish Nandy Communications hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pritish Nandy Communications ein Ergebnis je Aktie von -0,290 INR vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 68,08 Prozent auf 24,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 77,9 Millionen INR gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -8,670 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pritish Nandy Communications ein EPS von -0,660 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pritish Nandy Communications 376,57 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 336,04 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at