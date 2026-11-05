Pritish Nandy Communications: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pritish Nandy Communications veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 INR, nach -0,630 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 203,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 382,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at