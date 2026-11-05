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05.11.2026 06:31:28
Pritish Nandy Communications: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pritish Nandy Communications veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 INR, nach -0,630 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 203,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 382,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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