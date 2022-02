Privatangestellten-Gewerkschaft fordert Kilometergeld von 50 Cent

Die Gewerkschaft der Privatangestellten, GPA, fordert eine Anhebung des Kilometergeldes von 42 auf 50 Cent. Diese Steigerung würde der Pkw-Kosteninflation seit 2008 entsprechen, schreibt die Gewerkschaft in einer Aussendung. 2008 wurde das Kilometergeld bei 42 Cent eingefroren. Ohne Anhebung würden Beschäftigte ihren Arbeitgeber mit ihren Pkw-Kosten unterstützen.

Mit dem Kilometergeld sollen die Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgegolten werden, die ihr privates Auto beruflich nutzen. Die GPA nennt als Beispiel Beschäftigte in Pflege und Betreuung. "Wenn das Kilometergeld nicht mit der Teuerung steigt, dann führt das dazu, dass Beschäftigte mit ihren Pkw-Kosten den Arbeitgeber unterstützen. Das ist ungerecht und daher fordern wir eine Anhebung", wird die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber in der Aussendung zitiert.

Die Gewerkschaft argumentiert auch aus einer ökologischen Perspektive heraus. "Wenn es teurer wird, seine Beschäftigten mit dem Privatauto herumzuschicken, dann wird es attraktiver, ihnen einfach das Klimaticket zu zahlen", so Teiber. Aktuell sei das Klimaticket erst ab einer Strecke von 2.607 Kilometer pro Jahr günstiger als das Auto. Mit den anvisierten 50 Cent sei dies schon ab 2.178 Kilometer der Fall, rechnet die GPA vor.

Der Verkehrsklub Österreich (VCÖ) widerspricht dieser Logik allerdings im Gespräch mit der Tageszeitung "Der Standard". Das Kilometergeld decke die Treibstoffkosten und einen Teil der Pkw-Fixkosten ab. Durch eine Anhebung steige der abgegoltene Teil der Fixkosten, wodurch das Auto attraktiver werde.

Bereits am Dienstag hatte der ÖAMTC eine Erhöhung von Kilometergeld und Pendlerpauschale gefordert. Zudem sei eine Anpassung des Preisstabilitätsmechanismus nötig, so der ÖAMTC am Dienstag. Hintergrund der Diskussion sind die zuletzt stark gestiegenen Kraftstoffpreise.

spo/tsk

APA