Privatanleger an der Wall Street optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Trend unter den Privatanlegern in den USA ist eindeutig: Das Lager der Bullen füllt sich dort. Diese wechseln zum einen aus dem Lager der Pessimisten, aber auch von der Seitenlinie strömen sie zurück an die Börse. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, legte dort das Bullen-Lager von 30,1 auf 40 Prozent deutlich zu, es liegt damit nun knapp über dem historischen Wert von 37,5 Prozent. Der Anteil der Bären fiel im Gegenzug auf 36,5 (Vorwoche: 41,6) Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger liegt bei 23,5 Prozent nach 28,3 Prozent in der Vorwoche.

Die Privatanleger in Deutschland sind ungebrochen optimistisch, über die Hälfte von ihnen setzt unverändert auf einen steigenden DAX. Das Lager der Bären leerte sich leicht zugunsten derjenigen, die neutral gegenüber Aktien sind. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland verharrte bei 52 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Unter dem Strich hat sich das Bärenlager der Privatanleger um 4 Prozentpunkte auf nun 29 Prozent geleert. Der Anteil der Neutralen stieg um jene 4 Prozentpunkte auf nun 19 Prozent.

